CNN назвал «длинным национальным кошмаром» дело вокруг президентских выборов в США

«Длинный национальный кошмар» — так CNN обозначил последнее развитие ситуации в США в ходе продолжающегося расследования о событиях президентской кампании 2016 года.

Отмечается, что ущерб от «самых отвратительных выборов за последние десятилетия», кажется, только увеличивается. В связи с этим следует, что в дальнейшем над Вашингтон будет ужесточен контроль, говорится в материале CNN. Согласно докладу генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Хоровица утверждается, что экс-глава глава ФБР Джеймс Коми нарушил установленные правила, действовал «чрезвычайным и недисциплинированным» образом во время расследования дела вокруг кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

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Однако из доклада следует, что и Коми работал по двойным стандартам: он тоже использовал личный почтовый ящик для рабочей переписки.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй в связи с публикацией доклада минюста о расследовании в отношении Хиллари Клинтон призвал к исключению политической предвзятости.