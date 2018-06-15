В Кремле прокомментировали возможность встречи Алиева и Пашиняна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча премьер-министра Армении Николы Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева в Москве была первым знакомством, о дальнейших контактах говорить преждевременно, передает РИА «Новости».

«Пока преждевременно об этом говорить, это было абсолютно первое знакомство. Поэтому пока преждевременно говорить о каком-то продолжении», — сказал Песков в ответ на вопрос, можно ли рассчитывать на встречу в трехстороннем или двустороннем формате.

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Пашинян в своем фейсбуке сообщил, что президент России Владимир Путин познакомил его 14 июня с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал прошедшую в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным эффективной.