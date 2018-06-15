Лавров указал на рост числа стран, выступающих за нормальные отношения с Россией

На Западе растет число стран, которые выступают за нормальные отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями российских некоммерческих организаций, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что, в конце концов, когда-то, лучше раньше, чем позже, конечно, наши западные коллеги должны осознать, что межгосударственные отношения должны быть основаны на принципах взаимного уважения, учетов интересов друг друга. И, в общем-то, в этой связи не может не радовать, что ростки здравого смысла начинают уже пробивать себе дорогу», — сказал министр.

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Он подчеркнул, что российские дипломаты видели это в ходе контактов с некоторыми странами-членами Евросоюза. По его словам, таких стран становится все больше.

«Главное, конечно, чтобы высказывание и понимание ненормальности нынешней ситуации трансформировались в конкретные практические действия, и мы будем дожидаться готовности наших партнеров к возобновлению нормальных, полноценных отношений», — добавил Лавров.

Ранее российский посол в Италии Сергей Разов заявил, что Москва надеется на позицию Рима на Евросовете против санкций.