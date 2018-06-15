Россия надеется на позицию Италии на Евросовете против санкций

Россия будет следить за действиями нового правительства Италии, в заявлении которого упоминалась необходимость изменения санкционного режима против России. Об этом сообщил посол России в Италии Сергей Разов в ходе VI Евразийского семинара в Риме, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Речь идет о заявлении премьер-министра и соглашения о формировании коалиционного правительства.

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«Разумеется, обратили внимание на отношения с Россией… и известный пассаж, касающийся пересмотра режима санкций. Это публичные заявления, за которыми должны последовать, я надеюсь, политические шаги» — сказал Разов.

По его словам, Москва будет следить за ближайшим июньским заседанием Евросовета, где эта линия, видимо, «должна быть кристаллизована и конкретизирована».

Посол также добавил, что после формирования нового правительства Италии Россия рассчитывает на возобновление работы межправительственных комиссий и рабочих групп.