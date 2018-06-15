Пашинян назвал эффективной встречу с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал прошедшую в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным эффективной, передает РИА «Новости».

«Мой визит в Москву был чрезвычайно успешным. Встреча с президентом России, с которым я уже встречался месяц назад в Сочи, была очень эффективной. Никаких политических препятствий для дальнейшего развития армяно-российских отношений нет и остается лишь реализовать имеющийся потенциал, работать над развитием, в том числе, торгово-экономических связей», — сказал Пашинян.

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Он также назвал успешными свои переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

«В целом, в армяно-российских отношения есть хороший настрой и важный уровень взаимного доверия. Этот уровень мы сохраним и будем развивать», — заявил Пашинян.

Ранее Путин выразил мнение, что встречи России и Армении всегда востребованы.