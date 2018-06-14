Коми прокомментировал отчет о своей работе по делу Клинтон

Бывший глава ФБР Джейсма Коми заявил, что не согласен с выводами расследования минюста США, в котором его подвергли резкой критике. Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, он не согласен с выводами генерального инспектора минюста, однако, уважает работу его офиса.

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«Все наши лидеры должны понимать, что подотчетность и транспарентность критически важны для функционирования демократии, даже если речь идет о критике», — добавил Коми.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что отчет о деятельности Коми подтвердил подозрения президента США Дональда Трампа о поведении экс-главы ФБР и его политической предвзятости нескольких сотрудников ФБР.