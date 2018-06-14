Bloomberg: Коми отошел от норм минюста и ФБР при расследовании дела Клинтон

Бывший глава ФБР Джеймс Коми в ходе расследования дела о переписке Хиллари Клинтон в 2016 году отошел от норм от норм минюста США и ФБР. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, действия Коми повредили репутации ФБР и минюста страны.

По словам генерального инспектора минюста США Майкла Горовица, эти решения были результатом политической предвзятости со стороны Коми.

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Он также добавил, что решения Коми отрицательно повлияли на восприятие ФБР и министерства юстиции как справедливых работников правосудия.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Коми в нарушении закона, потому что тот не имел права разглашать конфиденциальную информацию.