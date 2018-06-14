Путин поприветствовал сотрудничество между КНДР и Южной Кореей

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом заявил, что российские власти приветствуют контакты между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщается сайте Кремля.

«Мы, безусловно, приветствуем контакты, которые начались между лидером Корейской Народно-Демократической Республики и Президентом Республики Корея», — сказал Путин.

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Также российский лидер отметил большое значение встречи Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа, которая состоялась 12 июня в Сингапуре. Путин подчеркнул, что данная встреча является «только первым шагом» для денуклеаризации Корейского полуострова, однако она снизила напряжение в регионе.

Ранее сообщалось, что Ким Ен Нам передал Путину письмо от Ким Чен Ына.