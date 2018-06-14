Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом. Об этом сообщает на сайте Кремля.

Как отмечается, в начале встречи Путин поздравил наследного принца Саудовской Аравии с праздником Ураз-байрам, который знаменует окончание священного для мусульман месяца Рамадан.

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«Мы помним визит Короля Саудовской Аравии Сальмана в Россию, в Москву. Прошу Вас передать ему самые наилучшие пожелания. Это дало хороший толчок, импульс в развитии наших двусторонних отношений. Они действительно развиваются эффективно в сфере политики, в сфере экономического взаимодействия», — заявил Путин.

В свою очередь Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поблагодарил Путина за гостеприимство и отметил, что Россия и Саудовская Аравия прошли очень большой путь в развитии двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приедет на матч открытия чемпионата мира по футболу в России.