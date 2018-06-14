Воробьев подал документы в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора

Андрей Воробьев первым из кандидатов подал документы в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора Московской области.

«Настрой уверенный, есть план действий, который мы должны реализовать, - построить сильное, здоровое и чистое Подмосковье, - сказал в четверг Андрей Воробьев. - Сегодня я в избирательную комиссию сдал документы, после проверки и сбора подписей муниципальных депутатов рассчитываю зарегистрироваться до 5 июля.

Реклама

Полон сил для того чтобы реализовывать план, решать проблемы которые волнуют людей. Благоустройство, социальная сфера - все, что связанно с образованием, здравоохранением, является нашим приоритетом. Будем работать».

Выборы состоятся в Единый день голосования 9 сентября.

Воробьеву необходимо собрать и представить 196 подписей муниципальных депутатов и избранных на муниципальных выборах глав территорий. Кандидат на должность губернатора должен быть поддержан ими не менее чем в 51 городском округе и районе.

Воробьев выдвинут кандидатом на должность губернатора Московской области региональным отделением партии «Единая Россия».

«Мы ждем кандидатов от других партий, пока только «Единая Россия» провела все, предусмотренные законодательством, процедуры по выдвижению в кандидаты, и Андрей Воробьев сегодня подал документы, уведомил о том, что он будет выдвигаться на должность губернатора Московской области», - сообщила председатель Избирательной комиссии #МО Эльмира Хаймурзина.