В Кремле рассказали, чем будет заниматься Сурков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что вновь назначенный на должность помощника российского президента Владислав Сурков будет дальше заниматься урегулированием вокруг Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ответ на вопрос журналистов, будет ли Сурков и дальше заниматься урегулированием ситуации вокруг Донбасса, Песков сказал «Да».

Реклама

«Давайте дождемся распределения обязанностей по администрации. Если я сейчас буду по одному рассказывать, наверное, это неправильно будет. Выйдет документ — он будет опубликован», — добавил Песков.

Ране сообщалось, что помощник президента России Владислав Сурков переназначен на свой пост.