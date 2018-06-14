МИД: новостей по подготовке саммита Путина и Трампа пока нет

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что прогресса в вопросе подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, передает РИА «Новости».

«Нет, на эту тему новостей нет. Тема приобретает актуальность как по мановению волшебной палочки. Мы как и раньше сосредоточены на том, чтобы сформулировать позитивную содержательную часть и попробовать наилучшим образом подготовиться к этому мероприятию», — сказал Рябков.

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По его словам, в Москве не могут допустить ситуацию, когда «к мероприятию мы подойдем не имея внятной повестки дня, конкретных предложений и конкретного представления о том, как нам действовать в случае тех или иных действий партнера».

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, о чем попросил бы российского президента Владимира Путина, если бы сидел с ним за одним столом.