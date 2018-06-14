В МИД России рассказали, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил о необходимости пошаговой денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Рябкова, российская сторона делала такие предложения в разных форматах. Он подчеркнул необходимость воздерживаться от ультимативных и невыполнимых требований и от провокационных действий.
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«Было бы большой ошибкой в очередной раз упустить появившуюся, в том числе благодаря конструктивному настрою КНДР и Республики Корея, возможность наладить регулярный, предметный диалог по ядерной проблеме Корейского полуострова», — заявил Рябков.
Ранее СМИ сообщили, что после саммита Ким Чен Ын быстро реабилитировался на мировой арене.