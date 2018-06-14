Тереза Мэй рассказала об «особых отношениях» с США

Отношения тесного сотрудничества между Великобританией и США означают, что две страны могут не иметь единого мнения по определенным проблемам, но по-прежнему ищут решения, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью CNBC.

По ее словам, есть ряд вопросов, в которых Мэй расходится во взглядах с президентом США Дональдом Трампом, однако это не отменяет «особых отношений», которые она намерена продолжать еще долго в будущем.

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«Мы не согласны с тарифами на сталь и алюминий, которые были введены в отношении Европейского Союза и Великобритании, в том числе. Мы не согласны с иранской ядерной сделкой», — заявила Мэй.

Однако Мэй указала на более «здоровые» признаки в отношениях с США. Так, она отметила солидарность Соединенных Штатов при высылке российских дипломатов после нападения на семью Скрипалей в Великобритании в марте, а также отметила важность прошедшего в Сингапуре саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение об отмене встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй в рамках саммита G7 в Квебеке из-за ее «учительского» тона, сообщили источники в окружении американского лидера.