Трамп решил отдохнуть в свой день рождения

Президент США Дональд Трамп решил не работать в свой день рождения. Об этом свидетельствует распорядок дня главы государства, опубликованный Белым домом.

Трамп отметит 72-й день рождения в четверг, 14 июня. На эту дату, как отмечается в распорядке дня, «публичных мероприятий у президента не запланировано».

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К настоящему моменту неизвестно, как американский президент собирается справлять праздник.

Ранее премьер Сингапура подарил Трампу торт с ягодами на день рождения.

Годом ранее СМИ рассказывали, как Дональд Трамп справлял свои дни рождения в предыдущие годы.