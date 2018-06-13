Небензя: СБ ООН должен подумать о смягчении санкций против КНДР

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что, по мнению Москвы, Совет Безопасности (СБ) Организации «должен подумать» о смягчении санкций в отношении КНДР, передает РИА «Новости».

Он отметил, что после встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «вполне естественно» подумать о шагах в данном направлении.

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«Есть неизбежный прогресс в этом направлении, который должен быть взаимным. Это должна быть улица с двусторонним движением. Конечно, другая сторона должна иметь воодушевление на дальнейшие шаги», — подчеркнул Небензя.

Ранее СМИ сообщили, что после саммита США-КНДР Ким Чен Ын «быстро реабилитировался» на мировой арене.