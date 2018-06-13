СБ ООН проведет экстренное совещание из-за ситуации в Йемене
Совет Безопасности (СБ) ООН проведет внеочередные консультации из-за ситуации в Йемене, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпреда России при организации Василия Небензю.
Консультации были запрошены делегацией Великобритании.
«Поступил запрос на проведение консультаций по Йемену завтра (14 июня). Они состоятся в районе полудня, точное время проведения зависит от предшествующих встреч Совета», — сказал Небензя.
Ранее сообщалось, что Красный Крест отозвал из Йемена 71 сотрудника из соображений безопасности. Также ранее сообщалось, что хуситы выпустили ракету по правительственным войскам Йемена.