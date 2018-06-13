Путин встретился с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости».

В начале встречи Путин выразил мнение, что встречи России и Армении всегда востребованы.

«Теперь у нас есть возможность в рамках международного спортивного мероприятия (чемпионат мира по футболу) поговорить о двусторонних делах… Россия уверено удерживает первое место в торговом обороте с Арменией, мы партнер номер один в торгово-экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос больше чем на 30%, в этом году тоже уверенный рост», — сказал Путин.

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По его словам, позитивный эффект дает присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу.

В свою очередь, Пашинян выразил надежду, что отношения Москвы и Еревана будут развиваться на базе уважения интересов и суверенитета двух стран

«Я думаю, что все и в Армении, и в России довольны этим развитием (отношений). Надеемся, эти отношения будут развиваться более эффективно на базе уважения двух народов и государств, на базе уважения интересов и суверенитета наших стран. Это очень важно», — сказал Пашинян.

Он выразил уверенность в дальнейших частых встречах для обсуждения вопросов двусторонней и региональной повестки.

Ранее Пашинян на встрече с российским послом Сергеем Копыркиным заявил, что между Арменией и Россией наступает новый этап отношений.