Моралес пригласил Путина в Боливию

Президент Боливии Эво Моралес пригласил президента России Владимира Путина посетить страну, сообщает РИА «Новости».

Встреча Путина с Моралесом состоялась в Кремле.

Как сообщается на сайте Кремля, стороны обсудили возможности расширения двустороннего взаимодействия, в частности в энергетической и военно-технической сферах.

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По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление о партнерстве в международных делах.

Ранее посол страны в России Уго Вильярроэля заявил, что Моралес будет в России в июне и, безусловно, будет добиваться того, чтобы президент такой мировой державы как Россия смог нас посетить при следующей возможности. По его словам, в ходе визита могут обсуждаться такие темы, как открытие рынков, торговые соглашения, экспорт и агроиндустрия.