USA Today: у России мало шансов претендовать на включение в G7

Россия имеет меньше шансов попасть в «большую семерку», чем Китай, Индия или Бразилия, отмечает USA Today.

При сравнении экономик России, Китая, Индии и Бразилии, Москва на фоне их ВВП имеет мало шансов претендовать на включение в G7. Само решение включить Россию в G7 издание называет «амбициозным». Кроме этого, Россия не входит в десять крупнейших экономик мира. Кроме этого, страна имеет «коррумпированную капиталистическую экономику и нелиберальную демократию», пишет USA Today.

Реклама

Россия присоединилась к международному формату «большой восьмерки» в 1997 году, ее включение сопровождалось надеждой на политические и экономические реформы. Например, администрация Билла Клинтона, которая выступала за приглашение России в этот формат, надеялась укрепить зарождающуюся демократию и оживить свободный рынок во время руководства Бориса Ельцина. Однако с момента вхождения Крыма в состав России по итогам референдума в 2014 году она перестала участвовать во встречах международного форума.

По мнению USA Today, даже не принимая во внимание события на Украине 2014 года, Россия бы все равно имела столь малые шансы на принятие в G7. Единственным вариантом включения в «большую семерку» может стать желание российских властей к «демократическому правительству и открытой экономике», чего на данный момент не прослеживается, заключает USA Today.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала условие возвращения России в G8.