Лавров: Ким Чен Ын счел убедительными обещания Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын, скорее всего, счел убедительными обещания президента США Дональда Трампа о предоставлении КНДР гарантий безопасности в обмен на денуклеаризацию, передает РИА «Новости».

«Важно, что по итогам встречи с Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын счел, видимо, убедительными заверения в том, что в конечном итоге этого всего процесса Северная Корея получит гарантии безопасности, отметив при этом, что процессы, о которых идет речь — денуклеаризация, гарантии безопасности — должны быть синхронизированными и поступательными», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что подписанный документ носит рамочный характер и что для согласования деталей, относящихся к проблеме, связанной с ядерным потенциалом, понадобится «очень много времени», выразив надежду на то, что у переговорщиков «хватит терпения на это».