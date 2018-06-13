Песков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, который состоялся в Сингапуре, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Результаты этой встречи субстантивно еще предстоит анализировать. Но сам факт, что такая встреча состоялась и непосредственный диалог был начат модно только приветствовать», — сказал Песков.

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Он также отметил, что встреча отодвинула ситуацию от той критической точки, в которой она находилась несколько месяцев назад. Кроме того, Песков напомнил позицию Путина по этому вопросу.

«Нету альтернативы политико-дипломатическим методам урегулирования проблемы. И единственно возможный путь — путь прямого непосредственного диалога», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Ким Чен Ына «забавным и очень умным парнем».