МИД пообещал учитывать планы НАТО на восточном направлении

Российская сторона будет учитывать планы НАТО на восточном направлении, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА «Новости».

«Разумеется. Мы за всем внимательно следим, наши оценки приготовлений альянса на восточном фронте хорошо известны», — сказал Грушко.

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В частности, отметил он, в случае возникновения необходимости российская сторона готова предпринять все военно-технические меры, которые обеспечивают гарантированную безопасность и обороноспособность Российской Федерации.

«Здесь не должно быть никаких сомнений. Я уверен в том, что и в НАТО прекрасно понимают, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, каким образом развивается процесс военного строительства альянса», — подчеркнул Грушко.

Ранее сообщалось, что ВВС НАТО восемь раз перехватили российские самолеты над Прибалтикой.