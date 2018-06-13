В США опубликовали новые документы по делу о «вмешательстве России»

Спецпрокурор США по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы опубликовал ряд документов, которые указывают на деятельность лоббистского характера бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта от имени бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает Politico.

Сообщается, что речь идет о двух документах, которые датированы 2013 годом. В них, в частности, подробно описывается участие Пола Манафорта в попытках оказать влияние на дебаты в конгрессе, а также в американских СМИ, в связи с тюремным заключением украинского экс-премьера Юлии Тимошенко.

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По данным издания, судебный процесс по делу Манафорта запланирован на начало сентября.

Ранее сообщалось, что Мюллер предъявил обвинение россиянину по делу Манафорта.