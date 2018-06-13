Пекин подтвердил первый официальный визит Помпео в Китай

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в четверг, 14 июня, посетит Китай с первым официальным визитом в должности госсекретаря, передает РИА «Новости» заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

«По приглашению члена госсовета КНР, министра иностранных дел КНР Ван И, государственный секретарь США Майк Помпео 14 июня прибудет с визитом в Китай», — сообщается в заявлении Гэн Шуана.

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Представитель китайского МИДа добавил, что во время визита стороны обсудят развитие отношений Пекина и Вашингтона, а также поделятся мнениями о наиболее важных международных и региональных вопросах, которые имеют взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс прибыл в Китай для переговоров.