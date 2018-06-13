Опубликован ролик о будущем КНДР, который Трамп показал Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере видеоролик, который он показал Ким Чен Ыну во время саммита в Сингапуре.

Видеозапись также размещена на странице Белого дома в фейсбуке. Ролик похож на трейлер фильма, который рассказывает о жизни людей, которые изменили ход истории. На момент написания новости счетчик его просмотров достиг 2 млн.

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В начале видеоролика указывается, что он произведен студией A Destiny Pictures Productions. Главными действующими лицами фильма названы Трамп и Ким Чен Ын.

Закадровый голос на видео говорит, что среди живущих на Земле 7 млрд людей лишь немногие из них могут повлиять на ход истории. Цветными изображениями в ролике показываются достижения западных стран, а черно-белыми — пустые полки магазинов и запуски ракет.

«Сделает ли этот лидер выбор за развитие своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа?», — спрашивает закадровый голос.

Ранее сообщалось, что Трамп показал Ким Чен Ыну будущее КНДР.