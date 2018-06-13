Госдеп прокомментировал переименование Македонии

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что американские власти приветствуют соглашение Греции и Македонии о переименовании страны, сообщается на сайте ведомства.

«Соединенные Штаты поздравляют премьеров [Греции и Македонии] Алексиса Ципраса и Зорана Заева и приветствуют их историческое соглашение по разрешению спора о названии», — заявила Науэрт.

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В Госдепе посчитали, что решение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония пойдет на пользу обеим странам, а также будет способствовать укреплению безопасности и процветания в регионе. Также отмечается, что лидеры стран продемонстрировали «дальновидность, отвагу и постоянство» при поиске обоюдовыгодного решения.

В заявлении подчеркивается, что Соединенные Штаты готовы оказать государствам поддержку при возникновении необходимости.

Ранее сообщалось, что Афины и Скопье договорились по конституционному названию Македонии.