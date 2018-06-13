Посол России заявил о готовности укреплять мир и безопасность вместе с США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские власти готовы к диалогу с Соединенными Штатами по вопросам поддержания мира, передает РИА «Новости».

«Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с США. Наши страны могут сделать многое для укрепления международного мира и безопасности», — сказал Антонов.

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По его мнению, Москва и Вашингтон сталкиваются с похожими вызовами и поэтому страны смогут действовать более эффективно, если объединят усилия. Антонов заверил, что российские власти готовы к совместной работе.

Ранее представители российского Министерства иностранных дел заявили, что запомнят введение новых санкций со стороны США в канун Дня России.