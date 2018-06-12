Макрон обсудил с Роухани иранскую ядерную программу

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с лидером Ирана Хасаном Роухани ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), передает РИА «Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Республики напомнил о желании Франции, Великобритании, ФРГ, России и КНР продолжать реализовывать венское соглашение по иранскому атому во всех его измерениях», — говорится в сообщении.

Реклама

Макрон также проинформировал Роухани о ведущейся работе и выразил пожелание, чтобы «Иран, со своей стороны, выполнял обязательства без какой-либо двусмысленности».

Вместе с тем Макрон «напомнил о предложении по расширенному соглашению, которое позволит урегулировать ситуацию в регионе и восстановить доверие».

Ранее в Иране заявили, что не станут долго ждать решения Европы по СВПД.