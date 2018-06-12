Путин назвал разновидность любви к России гарантией ее суверенитета

Российский президент Владимир Путин назвал деятельную любовь к России гарантией ее суверенитета, передает РИА «Новости».

«Сегодня деятельная любовь к России, ответственность за нее, готовность каждого подключиться к решению общенациональных задач и не менее важных повседневных задач — это гарантия незыблемости суверенитета нашей страны, надежная опора для эффективной защиты национальных интересов», — сказал Путин.

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Об этом глава государства заявил во время своего выступления на приеме в честь Дня России. Он также призвал не успокаиваться на достигнутом, мечтать и вместе добиваться поставленных целей.

«Мы хорошо знаем, как богата Россия талантливыми, умными, смелыми людьми. Они могут добиваться потрясающих успехов, достигать, казалось бы, невозможного», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Путину поздравление с Днем России.