Трамп: Ким Чен Ын принял приглашение посетить Белый дом

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Американский президент Дональд Трамп пообещал, что «в подходящее время» посетит Пхеньян и что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял приглашение посетить Белый дом по итогам первого в истории американо-северокорейского саммита в Сингапуре, передает CNN.

По словам Трампа, Ким Чен Ын посетит Белый дом «в подходящее время, немного позднее».

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Во вторник, 12 июня, в Сингапуре прошел саммит США – Северная Корея. В отеле «Капелла» на острове Сентоса лидеры стран подписали итоговый документ, который Трамп и Ким Чен Ын назвали «комплексным».

«Газета.Ru» в онлайн-трансляции продолжает следить за событиями после завершения саммита.