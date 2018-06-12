В Раде предложили способ «победить» Россию

Украина сможет победить Россию, если сделает своих граждан счастливыми. С такой позицией выступил депутат Рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович в программе на канале «112 Украина».

Рабинович указал, что санкции против России являются «как бы единственной поддержкой Запада» для Киева, однако по России они не действуют. Депутат Рады назвал санкции механизмом политической борьбы на Украине.

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По мнению Рабиновича, «победить врага» таким образом не получится. Он предположил, что нужно сделать так, чтобы все завидовали уровню жизни на Украине.

«Мы не должны думать, что санкции побеждают, мы должны думать, что побеждать должны мы. Мы должны построить такую страну, где каждому нашему соседу: в России, Белоруссии, Венгрии и Польше будет завидно, как прекрасно живут люди на соседней с ними Украине. Какие санкции?» — сказал Рабинович.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обнаружил у России «ахиллесову пяту».