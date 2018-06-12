Небензя предупредил о последствиях наделения ОЗХО возможностью называть виновников химатак

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил о возможном негативном влиянии заключений Организации по запрещению химического оружия на мирное урегулирование на сирийской территории, если организация получит полномочия по установлению виновных в химатаках, передает РИА «Новости».

Небензя предупредил, что подрыв авторитета ОЗХО и Совбзеза ООН будет опасным развитием событий.

Реклама

«Единственной структурой, которая может устанавливать, кто несет ответственность (за применение химоружия. – Газета.Ru) является Совет Безопасности ООН, ни ОЗХО, ни Конвенция по запрещению химического оружия этого сделать не могут», — сказал Небензя.

Ранее МИД России обвинил Британию в намерении углубить раскол в ОЗХО.