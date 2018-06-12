Канцлеру Австрии начали угрожать через соцсети

В Австрии приняли решение об усилении охраны канцлера Себастьяна Курца и министров, так как после сообщения о закрытии семи мечетей на территории страны и высылке имамов через соцсети стали поступать угрозы в их адрес. Об этом сообщает OE24.

Отмечается, что угрозы поступили через Facebook и Instagram. После поступления подобных сообщений угрозами стало заниматься австрийское Федеральное ведомство по защите Конституции и борьбе с терроризмом.

Ранее Курц заявил, что правительство страны приняло решение о депортации 40 имамов Турецкого исламского союза. По его словам, также на территории Австрии будут закрыты семь мечетей.