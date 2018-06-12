В правительстве ФРГ прокомментировали фотографию с нависшей над Трампом Меркель

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт дал комментарий по поводу сделанной во время встречи G7 фотографии, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель упершись руками в стол смотрит на скрестившего руки на груди американского президента Дональда Трампа, пишет The Independent.

По словам Зайберта, интерпретация снимка зависит от зрителя. Он подчеркнул, что фотография – это только одна сцена дискуссии.

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«Фотограф имел лишь кратковременный доступ к этим дискуссиям, и у нас есть только несколько изображений, которые похожи друг на друга», — заявил Зайберт.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова тоже прокомментировала эту фотографию.