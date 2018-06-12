Помпео поздравил россиян с Днем России

Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео поздравил жителей России с праздником. Поздравление в честь Дня России размещено на сайте ведомства.

Отмечается, что поздравление исходит от американского президента Дональда Трампа и народа США.

«В этот день мы чтим граждан России и их надежды на демократические принципы всеобщей свободы, гражданских прав и принцип верховенства права», — говорится в заявлении.

Ранее сингапурский премьер-министр Ли Сяньлунь решил заранее поздравить американского президента Дональда Трампа с днем рождения перед саммитом США и КНДР.