Глава МИД Германии назвал переговоры «нормандской четверки» исчерпывающим диалогом

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас назвал состоявшиеся в Берлине переговоры «нормандской четверки» по Донбассу «исчерпывающим, очень открытым и конструктивным» диалогом, передает РИА «Новости».

По словам Мааса, участники переговоров смогли достичь полного согласия и высказались за сохранение режима прекращения огня.

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«К этому относится отвод тяжелого вооружения, разведение военных частей и разминирование в регионе», — уточнил Маас.

Он добавил, что французская и немецкая стороны предложили ноу-хау для разминирования. Министр также сказал, что консультации по реализации особого статуса региона по так называемой «формуле Штайнмайера» продолжатся.

«Что касается параметров возможной миссии ООН для востока Украины, мы договорились поручить политическим директорам вести переговоры не о том, должно ли этот состояться, а о том, как это должно состояться», — подчеркнул Маас.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров в «нормандском формате».