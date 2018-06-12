Лавров прокомментировал итоги переговоров «нормандской четверки»

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров в «нормандском формате» по поводу Донбасса, передает РИА «Новости».

По словам министра, во время переговоров была рассмотрена ситуация в регионе в сферах безопасности, политических реформ, экономики и гуманитарных проблем.

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«Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса», — заявил Лавров.

Он добавил, что считает состоявшуюся встречу полезной. Министр отметил важность «незыблемости» соблюдения минских договоренностей, но сказал, что у России есть вопросы по поводу того, как к ним относится украинская сторона.

Ранее сообщалось, что в Берлине закончилась встреча глав МИД России, Германии, Франции и Украины.