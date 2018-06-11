Ким Чен Ын до полуночи гулял по Сингапуру

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вернулся в свой номер в гостинице Сингапура ближе к полуночи, передает РИА «Новости».

После прибытия колонны автомобилей Ким Чен Ына к отелю «Сент-Реджис» на односторонней улице Танглин образовалась пробка, в том числе из-за того, что она находится под усиленной охраной полиции.

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Сообщается, что колонну сопровождали несколько десятков полицейских на мотоциклах. Перед лимузином, на котором ехал глава КНДР, двигалась машина с открытым верхом, из которой северокорейские журналисты вели съемку.

Прогулка Ким Чен Ына длилась около двух часов. Он побывал в парке «Сады у залива» и гостинично-игровом комплексе Marina Bay Sands. Отмечается, что его сопровождали сестра Ким Е Чжон, глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан и министр образования Сингапура Онг Йе Кунг.

На вторник, 12 июня, намечена встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Она должна начаться в 9.00 (4.00 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын сделал селфи с сингапурскими министрами.