Пашинян заявил о новом этапе отношений Армении и России

Армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с российским послом Сергеем Копыркиным заявил, что между Арменией и Россией наступает новый этап отношений. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

«Никол Пашинян подчеркнул, что в дружеских и союзнических отношениях между Арменией и Россией начался новый этап и подчеркнули, что правительство Армении заинтересовано в развитии сотрудничества во всех сферах», — говорится на сайте правительства.

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Также армянский премьер отметил важность эффективного сотрудничества в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для решения существующих международных проблем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Пашинян встретится с российским лидером Владимиром Путиным в ходе Чемпионата мира по футболу.