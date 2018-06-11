В Китае назвали визит Путина абсолютным успехом

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан назвал абсолютным успехом государственный визит президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«Нынешний визит президента Путина стал абсолютным успехом, очень результативным, став мощным толчком для дальнейшего развития китайско-российских отношений. Лидеры двух стран определили дальнейший вектор развития двусторонних отношений, а также провели обстоятельный обмен мнениями по международных вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказал Гэн Шуан.

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Он также прокомментировал вручение Путину первого Ордена дружбы, назвав это полноценной демонстрацией глубокой привязанности и крепкой дружбы между двумя народами и странами.

Ранее сообщалось, что саммит Шанхайской организации сотрудничества, завершившийся в Китае, принял Циндаоскую декларацию.