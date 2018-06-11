Захарова прокомментировала фотографию с нависшей над Трампом Меркель

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала фотографию, сделанную во время встречи лидеров G7, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель упершись руками в стол смотрит на скрестившего руки на груди Трампа.

«Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты. И каждый раз , впервые видя подобную фотографию, я думаю: «Фотошоп, конечно. Не может такого быть». А потом оказывается, что может, да еще и не так», — написала Захарова.

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Она также отметила, что при наличии таких фотографий «неважно, что двери были закрыты», потому что «один кадр — и занавес поднят».

Ранее сообщалось, что Меркель не убедили аргументы Трампа о возвращении России в G8.