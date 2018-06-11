Лавров рассказал об обеспокоенности действиями НАТО в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавро заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности обеспокоены тем, что члены миссии НАТО не всегда транспарентно действуют на территории Афганистана, передает РИА «Новости».

«По Афганистану все министры говорили о необходимости ситуацию (там) стабилизировать. Выражали озабоченность тем что проникают игиловцы в эту страну в том числе из Сирии, из Ирака. И особую озабоченность вызывает то, что террористы начинают создавать себе плацдармы на севере — в северных провинциях Афганистана, то есть в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ», — сказал Лавров.

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Он также напомнил, что губернаторы провинций Афганистана неоднократно делали заявления о вертолетах без опознавательных знаков, которые направлялись в районы, где расположены боевики террористических организаций.

«Это нас беспокоит. Мы видим как миссия НАТО не всегда транспарентно действует», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что США «не могли не знать» о происходящем, так как они контролируют воздушное пространство над Афганистаном.