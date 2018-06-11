Трамп почувствовал воодушевление в сингапурском воздухе
Президент США Дональд Трамп заявил, что почувствовал воодушевление в воздухе в Сингапуре. Об этом он написал в твиттере.
«Рад быть в Сингапуре. [Чувствуется] воодушевление в воздухе!» — написал президент США.
12 июня в 04.00 мск в Сингапуре пройдет саммит, в котором примут участие Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын.
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Оба лидера уже прибыли в Сингапур. По данным СМИ, их отели располагают в 500 м друг от друга.
Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что на саммите будут обсуждаться «новые отношения» двух государств.