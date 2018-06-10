Захарова назвала «адской дракой» высказывания западных стран после саммита G7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что между представителями западных стран началась «адская драка» после того, как они призвали Россию прекратить «дестабилизирующее поведение» в коммюнике по итогам саммита стран «Большой семерки» (G7). Об этом Захарова написала в своем фейсбуке.

«Призвав Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами», — написала Захарова.

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Ранее президент России Владимир Путин призвал страны G7 прекратить «творческую болтовню». Таким образом он ответил на заключение стран «Большой семерки» о необходимости противостояния «дестабилизирующему поведению» со стороны России.

Также ранее советник президента США Дональда Трампа пообещал «место в аду» всем, кто ведет нечестную дипломатию с президентом Соединенных Штатов.