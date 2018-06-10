В Киеве подсчитали, в скольких странах нет украинских послов

У Киева нет своих послов в России и еще 15 странах, передает УНН сведения министерства иностранных дел Украины.

По данным ведомства, украинские послы не работают в России, Армении, Киргизии, Греции, Дании, Эстонии, Латвии, Ирландии, Хорватии, Черногории, Швейцарии, Эфиопии, Перу, ЮАР, Алжире и на Кубе.

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«Процедура назначения руководителей зарубежных дипломатических учреждений является длительной и состоит из целого ряда этапов: подбор кандидатуры, согласование кандидата президентом Украины, ожидание на агреман принимающей стороны, подготовка указа президента», — рассказали в украинском МИДе.

Ранее бывший руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк назвал сроки возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.