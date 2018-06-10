Песков анонсировал встречу Путина и Пашиняна

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время его визита на Чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да. Ждем на футбол», — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Пашинян встречаться с Путиным.

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Ранее сообщалось, что Пашинян приедет в Россию. Пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян отметил, что глава Армении поучаствует в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, которая пройдет 14 июня в московских «Лужниках».

Также ранее Пашинян провел в Ереване встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.