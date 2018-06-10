Нетаньяху пообещал спасти миллионы иранцев от засухи

Премьер-министр Израиля заявил, что в интернет будут выложены переведенные на фарси данные о технологиях водопользования, которые помогут Ирану справиться с засухой и предотвратить голод. Видеозапись заявления опубликована в фейсбуке премьера.

В заявлении израильский премьер отметил, ссылаясь на данные иранских властей, что 96% территории Ирана так или иначе подвержены засухе. Также он добавил, что 50 млн иранцев могут покинуть свои дома из-за изменений климата.

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«Израиль знает, как предотвратить экологическую катастрофу в Иране. Я хочу поделиться этим знанием с иранским народом… Мы запустим интернет-сайт на фарси с подробными инструкциями, как перерабатывать сточные воды, спасти урожай и накормить свои семьи», — сказал Нетаньяху.

Премьер подчеркнул, что Израиль считает иранский народ «хорошим и достойным», но посетовал на то, что ему приходится сталкиваться с политикой «жесткого режима».

Ранее в Иране заявили о наращивании мощностей по обогащению урана.