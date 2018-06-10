Трамп приехал в гостиницу «Шангри-Ла» в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп прибыл в гостиницу «Шангри-Ла» в Сингапуре, где он будет жить во время саммита Соединенных Штатов и Северной Кореи, пишет The Straits Times.

Газета опубликовала фотографии президентского кортежа, который двигается по направлению к гостинице. В понедельник, 11 июня, американский лидер встретится с премьером Сингапура Ли Сяньлуном. Встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном запланирована на следующий день, она начнется в 4.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Трамп прилетел в Сингапур. Борт ВВС номер один сел на военной базе Пайя Лебар.