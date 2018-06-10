СМИ: Ким Чен Ын прибыл в Сингапур

Самолет китайских авиалиний, на борту которого, предположительно находится лидер КНДР Ким Чен Ын, приземлился в аэропорту Сингапура. Об этом сообщает сингапурская газета The Straits Times.

В воскресенье,10 июня, запланирована встреча Ким Чен Ына с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном, а 12 июня должны состояться переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

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Ранее стало известно, что в аэропорту Чанги приземлился грузовой самолет Ил-76, сопровождающий делегацию северокорейского лидера.

Также ранее сообщалось, что лидеры стран ШОС призвали мировое сообщество содействовать переговорам КНДР и США.